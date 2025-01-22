У Баварії у парку чоловік напав на дітей з ножем – є вбиті та поранені (фото)

Причини та обставини події встановлюються

У середу, 22 січня, у німецькому місті Ашаффенбург, у парку Шенталь у центрі міста стався кривавий інцидент — тут зловмисник напав із ножем на групу людей. У результаті цього було вбито дворічного хлопчика та 41-річного чоловіка.

Ще кілька людей отримали серйозні поранення та у критичному стані перебувають у лікарні. Про це повідомляє видання RFI.

Відомо, що в Баварії 28-річний афганець із можливими порушеннями психіки озброївся ножем і пішов у центральний парк. Тут він прослідував за 5 дітьми з ясельної групи, які прогулювалися разом із вихователями, і напав на них. Загальна кількість постраждалих становить п'ять осіб.

Місцева поліція підтвердила, що під час нападу було вбито хлопчика 2-х років і 41-річного чоловіка. Крім того, "двоє тяжкопоранених перебувають у лікарні". Серед постраждалих із важкими травмами також може бути дитина.

За попередніми даними нападником виявився 28-річний афганець, який раніше виявляв ознаки психічних розладів. Чоловік приїхав до Німеччини в листопаді 2022 року, але офіційний притулок йому не надали.

Наприкінці минулого року він оголосив про свій добровільний від'їзд. Після цього його клопотання про надання притулку було припинено, але афганець залишився в країні.

За інформацією поліції, рух поїздів був на якийсь час припинений, оскільки підозрюваний намагався втекти рухаючись залізничними коліями. Парк Шенталь площею дев’ять гектарів також було оточено.

Причини та обставини події встановлюються. За цим фактом проводиться розслідування.

Інцидент стався у німецькому місті Ашаффенбург, у парку Шенталь

Нагадаємо, у березні минулого року громадськість Німеччини сколихнула новину про вбивство 27-річної українки Маргарити Разаз. Винні у вбивстві — чоловік і дружина. Остання – громадянка Росії. Подружжя втерлося в довіру до українців, а після цього вирішило холоднокровно вбити 27-річну матір, а також викрасти її маленьку дочку Мію. Окрім Маргарити, безвісти зникла і її мати — 51-річна Марина Стеценко.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у німецькому місті Росток у таборі для біженців знайшли тяжко пораненим 46-річного українця. Швидка приїхала надто пізно і через деякий час він помер.