На Одещині чоловік образився на сусіда і проткнув його списом (фото)

Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі

В Ізмаїльському районі Одеської області стався резонансний злочин — чоловік напав на свого сусіда та проткнув його списом. Потерпілий зазнав тяжких травм, але залишився живим.

На даний момент розслідування по справі завершено та направлено до суду. Чоловіку загрожує до восьми років позбавлення волі. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції на Одещині.

Згідно з матеріалами справи, інцидент стався у вересні цього року в одному із населених пунктів Саф’янівської ОТГ Одеської області. Місцевий мешканець дізнався, що його 51-річний сусід нібито образливо висловлювався на його адресу.

Чоловік вирішив прояснити ситуацію — він узяв із собою саморобний загострений металевий спис і ввечері пішов на розбірки.

У ході спілкування між сусідами почалася сварка і 47-річний фігурант у пориві гніву вдарив свого опонента списом у руку та груди. Після цього він спокійно пішов додому.

Свідок події викликав "швидку". Медики констатували у потерпілого різану рану передпліччя та проникаюче поранення грудної клітини. За висновками судово-медичних експертів, частина з отриманих потерпілим ушкоджень належить до категорії тяжких.

Зловмисник свою провину не заперечував і зізнався у скоєному. На час слідства він перебував під нічним домашнім арештом.

На даний момент чоловіка звинуватили у заподіянні навмисного тяжкого тілесного ушкодження, небезпечного для життя. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Розслідування по справі завершили та обвинувальний акт направили до суду.

Користувачі соцмереж з гумором поставилися до цієї новини і почали писати про те, що на Одещині панує справжнє "середньовіччя" і назвали нападника "недоробленим Дон-Кіхотом":

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Одесі вбили таксиста, який не захотів порушувати правила. Від травм 53-річний чоловік помер на місці пригоди ще до прибуття медиків.

Однак, завдяки швидкій реакції патруля Нацгвардії України, що знаходився неподалік, і втручанню очевидців, нападнику не вдалося втекти з місця злочину.