В Харькове мужчина проткнул лицо соседу вилами и избежал наказания

Фигурант дела отрицал свою вину

Житель Харькова нанес своему соседу множественные ранения вилами, однако пострадавшему удалось выжить. Фигурант дела стал инициатором конфликта на почве давно сложившихся неприязненных отношений.

Злоумышленник действовал очень хладнокровно и полностью осознавал противоправный характер своих действий. О деталях нападения сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

Согласно материалам дела, мужчина нанес своему соседу удар вилами в область носа, левой ушной раковины и левого глаза. От нанесенного удара потерпевший пытался уклониться, поэтому, потеряв равновесие, схватился за прохожего и они вместе упали на землю. В результате этого потерпевший получил ушиб правого локтевого сустава и правой кисти.

После этого злоумышленник металлической частью вил нанес потерпевшему еще один удар, который пришелся в область паха справа и в область правого предплечья.

К счастью, все нанесенные травмы по степени тяжести относятся к легким телесным повреждениям, что подтверждено заключением судебно-медицинской экспертизы.

В ходе судебного заседания обвиняемый рассказывал о том, что сосед начал бить на улице его мать. Находясь в шоковом состоянии мужчина якобы пытался ее защитить, что и послужило причиной драки. Он также отрицал наличие в его руках вил.

Суд заслушал доводы всех сторон и постановил, что показания обвиняемого о том, что сосед якобы ударил его мать и это стало причиной конфликта, не подтверждаются любыми объективными доказательствами в уголовном производстве.

Нападавшего признали виновным в умышленном нанесении легких телесных повреждений и назначили ему наказание в виде общественных работ на срок 160 часов.

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