У Дніпрі чоловік ударив ножем поліцейського на вокзалі: подробиці та відео (оновлено)

Нападника затримали на місці

У Дніпрі на залізничному вокзалі правоохоронець отримав ножове поранення під час перевірки документів. Конфлікт виник після того, як представники територіального центру комплектування попросили 45-річного чоловіка показати військово-облікові документи.

Після відмови порушник дістав із кишені ніж та поранив поліцейського Дніпровського районного управління поліції №1. Про це повідомляє пресслужба Поліції Дніпропетровської області.

Все почалося з того, що чоловік навідріз відмовився показати свої документи працівникам ТЦК. Коли ті наполягли на перевірці, він витягнув з кишені ніж та напав на поліцейського.

UPD: У Дніпропетровському обласному ТЦК прокоментували інцидент та спростували інформацію, яка поширюється в мережі. За їхніми даними, нападник поводився агресивно ще до застосування сили – він вирвав та розірвав службове посвідчення військовослужбовця, кричав, що "не дурень, щоб йти воювати", після чого дістав ніж та поранив військовослужбовця й поліцейського.

Також у ТЦК пояснили, що травму обличчя затриманий отримав випадково, коли одна з перехожих, намагаючись його підняти, впала разом з ним на вкриту льодом решітку дощового колектора. Постраждалому військовослужбовцю надали медичну допомогу, загрози його життю немає.

Після нападу поліцейський звернувся до медичного закладу, де йому надали необхідну допомогу.

Нападника затримали на місці. Поліцейські вилучили ніж як речовий доказ для проведення подальших слідчих дій.

Наразі правоохоронні органи проводять перевірку всіх обставин інциденту. Готуються матеріали для відкриття кримінального провадження за статтею 345 Кримінального кодексу України "Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу".

Водночас затриманий також звернувся до поліції із заявою про нанесення йому тілесних ушкоджень співробітником ТЦК. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 ККУ – умисне легке тілесне ушкодження.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно на Дніпропетровщині чоловік поранив працівника ТЦК ножем. Інцидент стався у місті Синельникове.