Автівки зім'яло вщент: на Львівщині легковик зіткнувся з автобусом, багато загиблих (фото)

З'ясувалися подробиці трагедії

Чотири людини загинули у неділю внаслідок жахливої ДТП на Львівщині — там на трасі "Київ — Чоп" автобус вщент роздавив легковушку. Трагедія трапилася біля села Тухолька Стрийського району.

За попередніми даними, водій Volkswagen Passat B5 виїхав на смугу зустрічного руху, де відбулося зіткнення з рейсовим автобусом ЗАЗ. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Як стало відомо, за кермом легковика перебував 33-річний мешканець Закарпатської області. Разом з ним в автомобілі знаходились троє пасажирів – 33-річний чоловік та дві жінки 32 і 35 років, також закарпатці. Внаслідок потужного зіткнення всі четверо загинули на місці пригоди.

Автобусом керував 52-річний водій із Закарпаття. Він та його пасажир – 35-річний мешканець одного з сіл Шептицького району – зазнали травм та були госпіталізовані до лікарні.

На місці аварії працювала слідчо-оперативна група. Спеціалісти-криміналісти та інші підрозділи поліції ретельно вивчали обставини трагедії.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Додатково передбачена заборона керувати транспортними засобами терміном до трьох років.

Наразі поліція продовжує з'ясовувати всі деталі та обставини фатальної дорожньо-транспортної пригоди.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що популярна блогерка Анна Жук загинула у ДТП. Поліція поділилася подробицями.