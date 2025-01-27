Машины всмятку: во Львовской области легковушка столкнулась с автобусом, много погибших (фото)

Выяснились подробности трагедии

Четыре человека погибли в воскресенье в результате ужасного ДТП на Львовщине — там на трассе "Киев — Чоп" автобус полностью раздавил легковушку. Трагедия произошла у села Тухолька Стрыйского района.

По предварительным данным, водитель Volkswagen Passat B5 выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с рейсовым автобусом ЗАЗ. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

Как стало известно, за рулем легковушки находился 33-летний житель Закарпатской области. Вместе с ним в автомобиле находились три пассажира – 33-летний мужчина и две женщины 32 и 35 лет, также закарпатцы. В результате мощного столкновения все четверо погибли на месте происшествия.

Автобусом управлял 52-летний водитель из Закарпатья. Он и его пассажир – 35-летний житель одного из сел Шептицкого района – получили травмы и были госпитализированы.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Специалисты-криминалисты и другие подразделения полиции изучали обстоятельства трагедии.

Правоохранители открыли уголовное производство по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. Дополнительно предусмотрен запрет на управление транспортными средствами сроком до трех лет.

Полиция продолжает выяснять все детали и обстоятельства рокового дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что популярная блогерша Анна Жук погибла в ДТП. Полиция поделилась подробностями.