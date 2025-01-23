У Раді взяли на контроль скандал із побиттям дівчинки у Білій Церкві: нардеп вказав на важливий момент

Риторика "давайте збільшувати покарання" досить тоталітарна

Резонансну справу про жорстоке побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві взяли на контроль у Верховній Раді. Однак одним кримінальним кодексом такі проблеми не вирішуються.

Таку думку висловив перший заступник голови Комітету з питань правоохоронної діяльності, народний депутат від фракції "Голос" Андрій Осадчук в інтерв’ю журналісту "Телеграфу" Микиті Міхальову.

За його словами, резонансну ситуацію Комітет Ради з питань правоохоронної діяльності обговорював окремо.

"Бо ця історія абсолютно неадекватна. Ми взяли цю історію на контроль", — запевнив Осадчук.

У цей же час нардеп відповів тим людям, яких зворушила ця історія, і вони вважають, що винуватці можуть отримати "легкі" покарання. Осадчук звернув увагу, що в українському Кримінальному кодексі насправді прописані дуже жорсткі покарання і заявив, що риторика "давайте збільшувати покарання" є досить тоталітарною.

"Важливо все-таки звертати увагу на те, що правоохоронна система відреагувала. Що справа не десь там лежала, була якась тяганина, а вона була порушена негайно. Причому перекваліфікована за тяжкою статтею "катування". Вибачте, коли ви говорите один отримає 12 років, ви взагалі розумієте, що таке 12 років в’язниці? …У нас останні років 10 йде постійна дискусія з Радою Європи про пом’якшення багатьох статей. Тому що ми успадкували цей новий кодекс від радянської системи і величезними зусиллями трохи лібералізували наше кримінальне законодавство останніх десятиліть. Але це аж ніяк не говорить, що у нас недостатньо інструментів кримінальної юстиції для того, щоб карати злочинців… В українському кримінальному законодавстві достатньо статей, які описують фактично будь-які прояви насильства над людиною і встановлюють жорсткі покарання. Це факт. Ніколи, будь ласка, не робіть емоційні висновки емоційні з відео будь-якого. Як би воно вас не торкало до глибини душі", — відмічає Осадчук.

На думку народного обранця, коли трапляються такі ситуації, потрібно дивитися не у Кримінальний кодекс, а у сім’ю, у школу, у виховання, чому дітей навчали, як їм і що показували, пояснювали.

"Це треба вивчати. Бо кримінальним кодексом це не вирішується. Кримінальний кодекс — це вже остання "лінія оборони", коли ми притягуємо злочинця до відповідальності. А наше разом із вами завдання, громадське завдання, це насамперед не покарати злочинця, а не допустити злочини", — вважає він.

Справа про побиття школярки

У Мережі опублікували відео, на якому група підлітків – хлопці та дівчата – побивають 12-річну школярку в одному з парків Білої Церкви. На кадрах видно, як кривдники погрожують дівчинці, б’ють її ногами та руками, штовхають, сміються та обзивають, а також бризкають в обличчя газовим балончиком і все це знімають. Після побиття на тілі 12-річної дівчини медики зафіксували численні синці, забиті місця, подряпини та струс мозку. Мати потерпілої написала заяву до поліції. На цей час встановлені особи десяти підозрюваних і всі вони учні різних навчальних закладів. Спочатку підліткам віком від 10 до 16 років інкримінували легкі тілесні ушкодження, але після резонансу підозру переглянули.

Наразі всіх їх підозрюють у катуваннях, скоєних за попередньою змовою групою осіб (загрожує до 10 років позбавлення волі), а 16-річного хлопця, який вдарив Ангеліну по голові та розпорошив їй в обличчя газовий балончик — ще й у вимаганні коштів під час воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Раніше ми писали про те, що мати хлопця, який бив школярку у Білій Церкві, здивувала заявою.