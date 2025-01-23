В Раде взяли на контроль скандал с избиением девочки в Белой Церкви: нардеп указал на важный момент

Риторика "давайте увеличивать наказания" довольно тоталитарная

Резонансное дело о жестоком избиении 12-летней девочки в Белой Церкви взято на контроль Верховной Рады. Однако одним уголовным кодексом такие проблемы не решаются.

Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета по вопросам правоохранительной деятельности, народный депутат от фракции "Голос" Андрей Осадчук в интервью журналисту "Телеграф" Никите Михалеву.

По его словам, резонансную ситуацию Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности обсуждал отдельно.

"Потому что эта история абсолютно неадекватна. Мы взяли эту историю на контроль", — заверил Осадчук.

В это же время нардеп ответил тем людям, которых тронула данная история, и они считают, что виновники могут получить "легкие" наказания. Осадчук обратил внимание, что в украинском Уголовном кодексе на самом деле прописаны очень жесткие наказания, и заявил, что риторика "давайте увеличивать наказания" довольно тоталитарная.

"Важно все-таки обращать внимание на то что правоохранительная система отреагировала. Что дело не где-то там лежало, были какие-то проволочки, а оно было возбуждено немедленно. Причем переквалифицировано по тяжкой статье "пытки". Извините, когда вы говорите один получит 12 лет, вы вообще понимаете что такое 12 лет тюрьмы вообще?…У нас последние лет 10 идет постоянная дискуссия с Советом Европы о смягчении многих статей. Потому что мы унаследовали этот новый кодекс от советской системы и огромными усилиями все-таки немного либерализовали наше уголовное законодательство последних десятилетий. Но это никоим образом не говорит, что у нас недостаточно инструментов уголовной юстиции для того, чтобы наказывать преступников… В украинском уголовном законодательстве достаточно статей описывающих фактически любые проявления насилия над человеком и устанавливающих жесткие наказания. Это факт. Никогда, пожалуйста, не делайте выводы эмоциональные из видео любого. Как бы оно вас не трогало до глубины души", — отмечает Осадчук.

По мнению народного избранника, когда случаются такие ситуации нужно смотреть не в Уголовный кодекс, а в семью, в школу, в воспитание, чему детей учили, как им и что показывали, объясняли.

"Это нужно изучать. Ибо уголовным кодексом это не решается. Уголовный кодекс — это уже последняя "линия обороны", когда мы притягиваем преступника к ответственности. А наша вместе с вами задача, общественная задача, это в первую очередь не наказать преступника, а не допустить преступления", — считает он.

Дело об избиении школьницы

В Сети опубликовали видео, на котором группа подростков — парни и девочки — избивают 12-летнюю школьницу в одном из парков Белой Церкви. На кадрах видно, как обидчики угрожают девочке, бьют ее ногами и руками, толкают, смеются и обзывают, а также брызгают в лицо газовым баллончиком и все это снимают. После избиения на теле 12-летней девушки медики зафиксировали многочисленные синяки, ушибы, царапины и сотрясение мозга. Мать потерпевшей написала заявление в полицию. На данный момент установлены личности десяти подозреваемых и все они ученики разных учебных заведений. Изначально подросткам в возрасте от 10 до 16 лет инкриминировали легкие телесные повреждения, но после резонанса подозрение пересмотрели.

Сейчас всех их подозревают в пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (грозит до 10 лет лишения свободы), а 16-летнего парня, который ударил Ангелину по голове и распылил ей в лицо газовый баллончик — еще и в вымогательстве средств во время военного положения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что мать парня, который избивал школьницу в Белой Церкви,удивила заявлением.