У Дніпрі чоловік образився на сусідів і кинув їм у будинок гранату - таких наслідків не очікував ніхто (фото)

Злочинцеві загрожує до семи років позбавлення волі

В одному з районів Дніпра сталася НП — чоловік розбив вікно у будинку своїх сусідів і кинув їм до кімнати справжню димову гранату. Через це почалася масштабна пожежа і житло людей вигоріло майже вщент.

Причиною такого зухвалого вчинку стала банальна сварка під час застілля. Про деталі інциденту розповіли у прес-службі Поліції Дніпропетровської області.

Відомо, що у Новокодакському районі Дніпра у приватному будинку почалася пожежа. Рятувальники, які прибули на виклик, оперативно ліквідували загоряння, а поліцейські встановили обставини події.

Як виявилось, сусіди організували спільне застілля. Під час відпочинку між людьми стався конфлікт та 41-річний чоловік пішов до себе додому. Через деякий час він повернувся, розбив рукою вікно в будинку сусідів і кинув димову гранату в кімнату.

Внаслідок події почалася масштабна пожежа, але на щастя, із людей ніхто не постраждав.

Зловмисника затримали вже наступного дня після НП. Чоловік ховався у будинку свого знайомого і потім пояснив поліціянтам, що він дуже розлютився на сусідів і таким чином вирішив їх провчити.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру у скоєнні "Хуліганства". Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 7 років. Продовжується досудове розслідування.

Що таке димова граната

Димова граната — піротехнічний засіб для пуску диму, призначений для подачі сигналів, вказівки місця посадки, маскування об’єктів при виконанні маневрів (у тому числі під час вуличних заворушень), знищення сільськогосподарських шкідників, боротьби із заморозками. Існують два важливі різновиди димових гранат, обумовлених сферою застосування:

Димова шашка тривалої дії. Найчастіше являє собою металевий циліндр з одним або декількома отворами для випуску диму. Час горіння залежить від рецептури та обсягу; Димова граната миттєвої дії. Використовується для миттєвої постановки димової завіси на нетривалий час. Являють собою боєприпаси з швидкозаймистим складом, що підриваються на відстані від маскованого об'єкта.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що під Дніпром чоловік кинув у двір колишньої гранату. Внаслідок події було пошкоджено будинок жінки, а вона сама не постраждала.