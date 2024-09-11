Хотів пожартувати: стало відомо, хто кинув гранату у натовп дітей у Києві (фото)

Хулігану загрожує до п’яти років ув’язнення

Поліцейські затримали зловмисника, який кинув гранату на стадіон, де у цей момент перебувала група підлітків. На щастя, граната виявилася страйкбольною та масових жертв вдалося уникнути.

При цьому постраждав один із хлопців — йому знадобилася допомога медиків. Подробиці інциденту розповіли у пресслужбі Поліції Києва.

У Солом’янському районі Києва пролунав вибух. Як виявилося, на один із місцевих футбольних стадіонів невідомий кинув страйкбольну гранату, яка розірвалася біля групи підлітків.

В результаті події до медиків за допомогою звернувся 17-річний хлопець — у нього було діагностовано "гостру реакцію на стрес". На щастя, більше ніхто не постраждав.

На місце оперативно прибули усі екстрені служби міста. Поліцейським вдалося встановити особу людини, яка кинула гранату в натовп дітей. Як виявилось, на такий крок пішов 16-річний місцевий мешканець.

Хлопець гуляв на стадіоні і, перебуваючи в оточенні підлітків, вирішив "налякати" присутніх. Для цього він привів у дію страйкбольну гранату, яку купив місяць тому.

Він кинув імітаційний боєприпас на землю біля дітей і він розірвався, при цьому видавши гучний звук. Свої дії хлопець пояснив тим, що хотів "пожартувати та налякати" присутніх.

За цим фактом порушено кримінальне провадження. Хлопця звинувачують у "хуліганстві" і йому може загрожувати ув’язнення на строк до п’яти років.

Хто може придбати страйкбольну гранату

Страйкбольні гранати не є різновидом зброї, а є її імітацією. Для їх використання не потрібні жодні ліцензії та документи.

В Україні придбати подібний товар може будь-хто — дозвіл на купівлю, зберігання та транспортування не потрібний.

Однак якщо страйкбольна гранат буде приведена в дію у громадському місці та хтось отримає внаслідок її застосування травми, то на людину чекає відповідальність за статтею "Хуліганство".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в центрі Києва у барі "Зігзаг" вибухнула граната. Ситуація обросла здогадами та наробила багато галасу серед киян. Головною ж версією події стало те, що в барі вибухнула навчальна граната, яку бармен дав подивитися одному з відвідувачів.