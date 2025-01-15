В Днепре мужчина обиделся на соседей и бросил им в дом гранату - таких последствий не ожидал никто (фото)

Преступнику грозит до семи лет лишения свободы

В одном из районов Днепра произошло ЧП — мужчина разбил окно в доме у своих соседей и бросил им в комнату настоящую дымовую гранату. Из-за этого начался масштабный пожар и жилище выгорело практически дотла.

Причиной такого поступка стала банальная ссора во время застолья. О деталях инцидента рассказали в пресс-службе Полиции Днепропетровской области.

Известно, что в Новокодакском районе Днепра в частном доме начался пожар. Прибывшие на вызов спасатели оперативно ликвидировали возгорание, а полицейские установили обстоятельства произошедшего.

Как оказалось, соседи организовали совместное застолье. Во время отдыха между людьми произошел конфликт и 41-летний мужчина ушел к себе домой. Через некоторое время он вернулся, разбил рукой окно в доме соседей и бросил в комнату дымовую гранату

В результате происшествия начался масштабный пожар, но, к счастью, из людей никто не пострадал.

Злоумышленника задержали уже на следующий день после ЧП. Мужчина прятался у своего знакомого дома и затем пояснил полицейским, что он очень разозлился на соседей и таким образом решил их проучить.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении "Хулиганства". Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Продолжается досудебное расследование.

Что такое дымовая граната

Дымовая граната — пиротехническое средство для пуска дыма, предназначенное для подачи сигналов, указания места посадки, маскировки объектов при выполнении манёвров (в том числе в ходе уличных беспорядков), уничтожения сельскохозяйственных вредителей, борьбы с заморозками. Существуют две принципиальных разновидности дымовых гранат (шашек), обусловленных сферой применения:

Дымовая шашка длительного действия. Зачастую представляет собой металлический цилиндр с одним или несколькими отверстиями для выпуска дыма. Время горения зависит от рецептуры и объёма состава; Дымовая граната мгновенного действия. Используется для мгновенной постановки дымовой завесы на непродолжительное время. Представляют собой метаемые или выстреливаемые боеприпасы с быстрогорящим составом, подрывающиеся на удалении от маскируемого объекта.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что под Днепром мужчина бросил во двор бывшей гранату. В результате события был поврежден дом женщины, а она не пострадала.