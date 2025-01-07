Чоловік кинув страйкбольну гранату в миколаївське кафе: причина незвичайна (відео)

Чоловіку загрожує п’ять років обмеження волі

У Миколаєві чоловік кинув страйкбольну гранату до закладу громадського харчування. Довго йому ховатися не вдалося.

Про це повідомила пресслужба обласної поліції. Зазначається, що у 34-річного мешканця Одеської області стався конфлікт із персоналом закладу, після чого він вирішив "помститися".

Telegram-канал "Ху**ая Одеса" своєю чергою повідомляє, що чоловік захотів скористатися безкоштовним туалетом закладу "Е-боші суші", але йому відмовили, оскільки той не був клієнтом.

Поліція повідомляє, що обійшлося без постраждалих, проте зловмиснику тепер загрожує до п’яти років обмеження волі за статтею про хуліганство. На місці було знайдено пластикові уламки, які були вилучені як речові докази.

Чоловіка вдалося встановити завдяки камерам спостереження, після чого його знайшли та затримали. Зловмисник навіть намагався змінити зовнішність, зголивши бороду та змінивши зачіску, проте це йому не допомогло.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі на залізничному вокзалі поліцейський отримав ножове поранення під час перевірки документів. Конфлікт виник після того, як ТЦК попросили 45-річного чоловіка показати військово-облікові документи.