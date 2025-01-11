Покинули новонароджену дитину на вулиці: на Київщини поліція затримала горе-батьків

Окремо у поліції подякували неназваним "небайдужим громадянам", які допомогли знайти парочку

У Київській області поліцейські розшукали горе-батьків, які покинули на вулиці новонароджену дитину, сховавши її у господарську суму. Фактично, вони залишили власну дитину на вірну смерть, проте її врятував господар будинку, біля якого зловмисники кинули сумку.

Про це повідомили у Національній поліції Київської області. Зазначається, що 2 січня у місті Богуслав на одній з вулиць господар одного з будинків виявив новонародженого у господарській сумці.

"Наразі правоохоронці Обухівського управління поліції Київщини розшукали матір та батька дитини. Слідчими, за фактом залишення в небезпеці новонародженої дитини, відкрито кримінальне провадження (ч. 2 ст. 135 Кримінального кодексу України). Фігурантам загрожує до трьох років позбавлення волі", – сказано у повідомленні.

Окрім того, у поліції подякували неназваним "небайдужим громадянам". Вони допомогли розшукати парочку, яка хотіла вбити власну дитину.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Тернопільщині померла дитина, отруївшись блідою поганкою. А на гірськолижному курорті "Плай", що розташований у Сколівському районі Львівської області, дитина померла під час спуску з гори на лижах. Медики намагалися її врятувати, але спроби виявилися марними.