Ґвалтували власних дітей і знімали це все на відео. Парочку з Київщини засудили надовго

Пара викладала порно з дітьми в Інтернет

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області виніс вирок подружжю з Київщини, яке знімало порно за участі дітей. За результатами розслідування їх засуджено до 15 років позбавлення волі.

Правоохоронці Київської області разом з кіберполіцією провели масштабне розслідування. До справи долучилися слідче управління поліції Київщини та Київська обласна прокуратура, повідомляє пресслужба поліції області.

За матеріалами слідства, жінка створювала протиправні відеоматеріали за участю двох дівчат 2011 та 2013 років народження. Її спільник, вітчим дітей, також брав участь у злочинах. Матеріали поширювалися через мережу Інтернет. Подружжя розбещували двох малолітніх дівчат та зґвалтували одну з них. Зокрема, вітчим зґвалтував свою падчерку, а дружина знімала це все на камеру. Відзняті матеріали розповсюджували в інтернеті.

Викрити злочинну діяльність вдалося завдяки спільній роботі слідчого управління поліції Київщини, обласної прокуратури та відділу протидії кіберзлочинам.

У грудні 2024 року Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області визнав обох обвинувачених винними за статтями про виготовлення та розповсюдження забороненого контенту, розбещення неповнолітніх, насильницькі дії та торгівлю людьми (статті 301-1, 156, 152, 149 Кримінального кодексу України). Зараз засуджені перебувають під вартою без права на заставу.

Також раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві двоє колишніх зеків зґвалтували дівчинку-підлітка. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі.