Собаки довели господарів до стрілянини у Києві: є постраждалий (фото)

Стрілку загрожує сім років у в'язниці

У Києві прогулянка з домашніми улюбленцями закінчилася стріляниною. Конфлікт між двома чоловіками, який почався через сварку їхніх собак, переріс у бійку, під час якої один з учасників дістав травматичну зброю й вистрілив опоненту в обличчя.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва. За інформацією правоохоронців, інцидент сталася у дворі житлового будинку в Голосіївському районі міста.

Слідство з'ясувало, що під час сварки 53-річний місцевий мешканець дістав травматичний пістолет і здійснив постріл у 30-річного чоловіка, влучивши в нижню губу. Потерпілого з наскрізним вогнепальним пораненням доставили до лікарні .

Після скоєного, нападник утік із місця події. Однак оперативники швидко встановили його особу й затримали за місцем проживання.

На місці події

"Правоохоронці затримали чоловіка за місцем його мешкання в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, а під час проведення невідкладного обшуку житла зловмисника вилучили зареєстрований пістолет травматичної дії, газовий пістолет та патрони до них", — йдеться у повідомленні.

Зловмиснику оголосили про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї. За скоєне йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Підозрюваний виявився жителем Києва

Раніше "Телеграф" писав, що у Києві сталася масова бійка у сауні. За попередньою інформацією, причиною стало те, що цивільний чоловік напав на дружину військовослужбовця.