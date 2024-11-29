У Києві жінка разом із котом випала з вікна багатоповерхівки (відео 18+)

Обставини події встановлюються

У п’ятницю, 29 листопада, у Дарницькому районі Києва сталася трагедія – з вікна багатоповерхового будинку випала жінка. У руках вона тримала свого домашнього кота, який розбився разом із господинею.

Причини та обставини події встановлюються. Про це повідомляють столичні Телеграм-канали.

Відомо, що із вікна квартири в елітному київському ЖК "Olympic Park" випала жінка. В руках у неї був домашній кіт білого кольору, який упав на асфальт поряд із господаркою.

Очевидці викликали правоохоронців, медиків та рятувальників. На жаль, від отриманих травм жінка та її домашній улюбленець померли.

Інцидент стався у Дарницькому районі Києва.

Увага: відео містить шокуючі кадри! Не призначено для перегляду особам молодше 18 років та вразливим людям.

Правову кваліфікацію події буде присвоєно після проведення всебічного розслідування.

Причини та обставини трагедії належить встановити слідству.

Трагедія сталася у ЖК OLYMPIC PARK

Нагадаємо, у листопаді в Голосіївському районі Києва сталася трагедія — з вікна будинку випала дівчина. Бездиханне тіло лежало на даху триповерхового будинку і для його транспортування знадобилася допомога рятувальників.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Святошинському районі Києва молода жінка випала із квартири на шостому поверсі. Очевидці викликали швидку, проте від отриманих травм вона померла на місці події.