Померла ще одна дитина: на Тернопільщині родина наїлась блідої поганки

Померла 13-річна дівчинка

На Тернопільщині померла друга дитина, яка гостювала у родині, що отруїлась блідою поганкою. 13-річну дівчинку не змогли врятувати лікарі столичної лікарні "Охматдит", куди її доправили у важкому стані.

Трагедія сталася у місті Копичинці. Родина збирала та їла гриби 27 жовтня, проте звернулася до лікарів лише за три дні. До медзакладу потрапили восьмеро дітей віком від трьох до сімнадцяти років та співмешканець матері. Семеро з дітей — рідні брати та сестри. Ще одна дівчинка — Вікторія, гостювала у Микульських. 13-річна Вікторія Михальчук померла 10 листопада. Про це повідомляють у поліції Тернопільської області.

Перша смерть у родині сталася 1 листопада — помер 58-річний чоловік. Наступного дня не стало молодшої доньки його співмешканки. Їй було всього 2,5 роки. Стан інших постраждалих залишається стабільно важким.

Місцеві б’ють на сполох

Трагедія сколихнула всю Тернопільщину. Як пише місцеве видання "20 хвилин", жителі Копичинець шоковані, що гриби давали і дитині, якій не було і трьох років. Проте вони впевнені, що у родині просто не було що їсти. І взагалі сім’ю називають неблагополучною. Кажуть, що вони бідували.

Двоє дітей з родини уже померли, а інші залишаються у критичному стані, адже мама звернулася до медиків дуже пізно. Лише 1-річна дитина та мама не вживали грибів. Місцеві попрощалися з 2-річною дівчинкою, яка померла напередодні. На її могилі — квіти та лампадки.

Місцеві жителі б’ють на сполох і вимагають, аби дітей вилучили у матері. Вони впевнені — діти не мали належної опіки. Вони ходили по сусідах і просили їсти. Сусіди кажуть, що мама дуже сильно била дітей, навіть палицями. Вони мали синяки.

Про скрутне становище дітей знали і в школі. Вони ніколи не робили домашнього завдання, завжди були голодними і з’їдали все, що давали у їдальні. Родина була на обліку в органі опіки, кажуть у міськраді Копичинців, проте лише через те, що у них було 8 дітей, і такі сім’ї згідно з законодавством треба ставити на облік. Насильства не фіксували. Кажуть, що всіляко допомагали матері — і матеріальною допомогою, і за допомогою благодійників.

У Копичинецькій міській раді прокоментували смерть дівчинки: "З глибоким сумом сповіщаємо про трагічну загибель Вікторії Михальчук, яка народилася 6 жовтня 2011 року в селі Біла, Чортківського району. Дівчинка померла внаслідок отруєння дикорослими грибами під час перебування в гостях у сім’ї Микульських."

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною. Матері загрожує до п'яти років позбавлення волі.

ДОВІДКА: Бліда поганка — один із найотруйніших грибів у світі. Смертельна доза становить 50 грамів свіжого гриба. Перші симптоми отруєння з'являються через 6-48 годин після вживання. Характерні ознаки: нудота, блювання, діарея, сильний біль у животі. Смертність від отруєння сягає 50%, а при несвоєчасному зверненні за медичною допомогою — 90%.

Раніше "Телеграф" писав, що на Тернопільщині помер чоловік, який нагодував родину отруйними грибами. У неділю, 27 жовтня, чоловік приніс додому назбирані гриби та приготував з них вечерю.