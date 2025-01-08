Впав та отримав тяжку травму голови: на гірськолижному курорті померла дитина, подробиці (відео)

На місце прибули медики

На гірськолижному курорті "Плай", що розташований у Сколівському районі Львівської області, під час спуску з гори на лижах померла дитина. Медики намагалися її врятувати, але спроби виявилися марними.

Про це на своїй сторінці пише журналіст Віталій Глагола, посилаючись на власні джерела. За його словами, трагедія сталася о 14.00 8 січня.

"Хлопчик, спускаючись червоно-чорною трасою, на великій швидкості влетів у захисну сітку. На відео з камер спостереження, за інформацією моїх джерел у керівництві курорту, видно, як дитина зробила сальто в повітрі після удару і впала на землю", — пише Дієслово.

Він зазначив, що медики, які оперативно прибули на місце події, намагалися реанімувати дитину за допомогою дефібрилятора, але всі їхні спроби виявилися безуспішними – серце дитини так і не запустилося.

Що кажуть у поліції

"Телеграф" звернувся до прессекретаря поліції Львівщини Світлани Добровольської за коментарем. Видання повідомили, що інформація встановлюється.

Пізніше у пресслужбі з’явилися деталі про подію.Там повідомляють, що поліцейські Львівщини наразі встановлюють обставини загибелі 12-річного хлопчика на одному з гірськолижних комплексів.

"Попередньо встановлено, що з’їжджаючи з гори на лижах, дитина впала й отримала тяжку травму голови. Попри зусилля медиків, врятувати життя травмованому не вдалося. Повідомлення про те, що на території одного з гірськолижних комплексів, розташованого в Стрийському районі, загинула дитина, надійшло до поліції 8 січня близько 14.30. На місці події працює слідчо-оперативна група відділення. поліції №3 Стрийського районного управління та співробітники інших підрозділів територіального підрозділу поліції", — йдеться у повідомленні.

Попередньо встановлено, що 12-річний житель міста Києва відпочивав разом із батьками.

Медики, які прибули на місце події, надавали хлопчику допомогу, проте, попри всі зусилля, він помер. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії, вирішується питання правової кваліфікації події.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Тернопільщині померла дитина, отруївшись блідою поганкою.