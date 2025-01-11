Оставили новорожденного ребенка на улице: в Киевской области полиция задержала горе-родителей

Отдельно в полиции поблагодарили неназванных "неравнодушных граждан", которые помогли найти парочку

В Киевской области полицейские разыскали горе-родителей, которые покинули на улице новорожденного ребенка, спрятав его в хозяйственную сумму. Фактически они оставили собственного ребенка на верную смерть, однако его спас хозяин дома, возле которого злоумышленники бросили сумку.

Об этом сообщили в национальной полиции Киевской области. Отмечается, что 2 января в городе Богуслав на одной из улиц владелец одного из домов обнаружил новорожденного в хозяйственной сумке.

"В настоящее время правоохранители Обуховского управления полиции Киевщины разыскали мать и отца ребенка. Следователями, по факту оставления в опасности новорожденного ребенка, открыто уголовное производство (ч. 2 ст. 135 Уголовного кодекса Украины). Фигурантам грозит до трех лет лишения свободы", — сказано в сообщении.

Кроме того, в полиции поблагодарили неназванных "неравнодушных граждан". Они помогли разыскать парочку, которая хотела убить собственного ребенка.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Тернопольской области умер ребенок, отравившись бледной поганкой. А на горнолыжном курорте "Плай", расположенном в Сколевском районе Львовской области, ребенок умер во время спуска с горы на лыжах. Медики пытались его спасти, но попытки оказались тщетными.