Зламаний ніс і струс мозку: у вінницькій школі чоловік у військовій формі побив вчителя (відео)

Учитель нібито обізвав ученицю

В одній з вінницьких шкіл стався скандал. Батько учениці побив вчителя трудового навчання.

Відповідні відео публікують місцеві пабліки. На роликах видно, що агресивно налаштований чоловік у військовій формі кілька разів вдарив вчителя. Повідомляють, що у результаті у педагога струс мозку та зламаний ніс.

Згідно з інформацією, конфлікт розпочався з того, що трудовик нібито обізвав свою ученицю. Як кажуть у коментарях під відео, він назвав її "негодяйкою" і вигнав з класу. Дівчинка нібито подзвонила своєму батькові. Той прийшов до школи і взявся бити вчителя, застосовуючи ненормативну лексику і словесні образи.

"Ты че оху*л, демон бля*ь?", — кричить чоловік у військовій формі, одночасно завдаючи ударів, від яких педагог падає. У ситуацію втручається жінка, яка намагається заспокоїти розлюченого чоловіка. Ймовірно, вона є асистентом для дитини з обмеженими можливостями, що сидить у колясці далі. Від криків дитина злякалась і теж почала кричати.

Ситуація наробила неабиякого резонансу. Коментарів під дописом — сотні, серед них є чимало учнів цієї школи. Вони підтверджують, що на відео дійсно учитель трудового навчання. Також у коментарях є кілька свідчень, які підтверджують те, що це вже не перший конфлікт з цим вчителем у школі.

"Ви помиляєтесь. Бо я теж маю бажання зробити таке одному вчителю, який принижує честь та гідність, доносить недостовірну інформацію, провокує конфлікт і виганяє з класу п'ятикласника. І така ситуація не з одною дитиною з цього класу. Спиняє від цього вчинку лиш те, що це мій молодший брат, а не дитина і те, що живу і працюю в іншому місці. Але це питання часу, терпіння вже на межі", — написала користувачка Telegram Юлія.

Інші ж кажуть, що це хороший вчитель і він не ображає дітей, а батько дівчинки нібито перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Пізніше з'ясувалося, що конфлікт у Вінницькій школі №6 стався під час уроку в шостому класі. Вчитель трудового навчання порівняв успішність учениці з її братом, який раніше навчався у цій школі. За словами педагога, він лише зазначив, що брат показував кращі результати у навчанні.

Дівчинка, однак, зателефонувала батькові та подала ситуацію у викривленому світлі, після чого той, не розібравшись в обставинах, прийшов до школи та вчинив фізичну розправу над вчителем.

Втім, правову оцінку події мають надати адміністрація школи (поки що подію ще не коментували) та правоохоронці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що у Чернівцях двоє нетверезих підлітків побили студента в гуртожитку і зняли відео. Потерпілий сам впустив нападників до своєї кімнати.