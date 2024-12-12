Українець побив 71-річну жінку в Польщі. Яке покарання йому загрожує

Жінка отримала тяжкі травми

Українцю, який у жовтні побив пенсіонерку в Польщі, обрали запобіжний захід у вигляді арешту. Розслідування справи й досі триває.

Як зазначає видання InPoland, польське законодавство передбачає до 5 років позбавлення волі за цей злочин.

Відомо, що інцидент стався восени 2024 року, вже в жовтні суд ухвалив рішення про тимчасовий арешт 35-річного громадянина України строком на три місяці.

Його звинувачують у жорстокому нападі на 71-річну жінку, яку з численними травмами доставили до лікарні.

"Подія сталася близько полудня на вулиці Влошянська у Варшаві. За свідченнями очевидців, чоловік раптово напав на літню жінку, без жодного видимого мотиву. На допомогу жертві прийшли двоє перехожих, які змогли затримати нападника на місці до приїзду поліції. Правоохоронці, що прибули на виклик, арештували підозрюваного і помістили його до поліцейського відділку", — йдеться у матеріалі.

Стан потерпілої медики одразу стабілізували, проте вона отримала багато травм. За даними слідство, через це побиття і його наслідки жінка втратила працездатність на тривалий час.

Суд обрав запобіжний захід українцю у вигляді тимчасового арешту, враховуючи серйозність злочину та ризик втечі обвинуваченого. Проте за польським законодавством йому загрожує до 5 років тюрму.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Тернопільщині чоловік жорстоко зґвалтував 88-річну бабусю. Виявилось, що вона не перша його жертва.