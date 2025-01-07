В Одесі чоловік ґвалтував 10-річну дівчинку: знайшов її у Telegram, прикидаючись однолітком

Його взято під варту

Жителя Одеси підозрюють у сексуальному насильстві стосовно 10-річної дівчинки та розповсюдженні порнографії. Він вже був помічений на аналогічних діях.

Як повідомляє Одеська обласна прокуратура, 38-річному чоловіку повідомлено про підозру у розповсюдженні порнографії, домаганні та сексуальному насильстві стосовно малолітньої дитини (ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 156-1 та ч. ч. 4, 6 ст. 153 КК України). Слідство встановило, що підозрюваний у Telegram знайшов акаунт 10-річної дівчинки та почав спілкуватися з нею, представившись 12-річним хлопцем.

Він надсилав дитині зображення та відео порнографічного характеру, та переконував її не розповідати батькам про їхнє спілкування. Також підозрюваний вмовляв її зустрітися та врешті решт домігся свого.

"Отримавши згоду від потерпілої, зловмисник тричі організовував зустрічі у віддалених, безлюдних місцях. Скориставшись її віковими особливостями, що обмежували можливість чинити опір як фізично, так і розумово, він неодноразово вчиняв щодо неї насильницькі дії сексуального характеру", — розповіли у прокуратурі.

Ба більше, виявилося, що в Уманському міськрайонному суді Черкаської області вже розглядається обвинувальний акт щодо скоєння цим чоловіком аналогічних злочинів. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляв "Телеграф", у Черкасах прокурор Сергій Гармаш розбещував дітей і знімав це на камеру. Він має дружину та дітей, однак це не заважало йому вчиняти насильницькі дії щодо дітей віком від 13 до 16 років. Свої злочини чоловік записував на телефон та надсилав відео своїм знайомим.