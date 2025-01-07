В Одессе мужчина насиловал 10-летнюю девочку: нашел ее в Telegram, притворяясь сверстником

Его взяли под стражу

Жителя Одессы подозревают в сексуальном насилии в отношении 10-летней девочки и распространении порнографии. Он уже был замечен в аналогичных действиях.

Как сообщает Одесская областная прокуратура, 38-летнему мужчине сообщено о подозрении в распространении порнографии, домагательстве и сексуальном насилии в отношении малолетнего ребенка (ч. 2 ст. 301, ч. 3 ст. 156-1 и ч. ч. 4, 6 ст. 153 УК Украины). Следствие установило, что подозреваемый в Telegram нашел аккаунт 10-летней девочки и начал общаться с ней, представившись 12-летним мальчиком.

Он присылал ребенку изображения и видео порнографического характера и убеждал его не рассказывать родителям об их общении. Также подозреваемый уговаривал девочку встретиться и в конце концов добился своего.

"Получив согласие от потерпевшей, злоумышленник трижды организовывал встречи в отдаленных, безлюдных местах. Воспользовавшись ее возрастными особенностями, которые ограничивали возможность сопротивляться как физически, так и умственно, он неоднократно совершал по отношению к ней насильственные действия сексуального характера", — рассказали в прокуратуре.

Более того, оказалось, что в Уманском горрайонном суде Черкасской области уже рассматривается обвинительный акт по совершению этим мужчиной аналогичных преступлений. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал "Телеграф", в Черкассах прокурор Сергей Гармаш развращал детей и снимал это на камеру. Он имеет жену и детей, однако это не мешало ему совершать насильственные действия в отношении детей от 13 до 16 лет. Свои преступления мужчина записывал на телефон и посылал видео своим знакомым.