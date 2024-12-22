19-річна водійка Jaguar влетіла в мікроавтобус на Прикарпатті, 13 осіб постраждали (фото)

Поліція опитує свідків, а факт автопригоди внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань

У неділю, 22 грудня, поблизу села Лоєва трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю позашляховика та мікроавтобуса. Внаслідок цього постраждало 13 людей.

Їх доправлено в Надвірнянську центральну районну лікарню, де медики надають їм всю необхідну допомогу. Про це повідомила очільниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук на своїй сторінці у Телеграм.

"Здійснюються заходи щодо транспортування постраждалої дитини в Івано-Франківську обласну дитячу лікарню. Ще одна з пасажирок отримала травму хребта. Її транспортують в ОКЛ. В іншого постраждалого — перелом тазу, внутрішньочеревна кровотеча, зараз його оперують. Інших учасників аварії дообстежать медики", — йдеться в повідомленні.

Депутат та голова Надвірнянської міської ради Зіновій Андрійович також прокоментував подію.

"Жахливе ДТП сталося сьогодні в с. Лоєва за участі легковика та автобуса", — пише він.

На Instram-сторінці поліції в області повідомили, що 19-річна водійка Jaguar зі Львівської області обганяла попутне авто і перетнула суцільну лінію дорожньої розмітки. Виїхавши на зустрічну смугу, вона допустила зіткнення з мікроавтобусом, за кермом якого був 25-річний житель Івано-Франківщини.

Станом на 18:00 поліцейські опитують свідків ДТП. Факт автопригоди внесуть до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Раніше "Телеграф" писав, що внаслідок ДТП в Тернопільській області загинуло немовля.