Не суїцид? З’явились подробиці смерті чоловіка у ТЦК Полтавщини

Повідомляли, що чоловіка знайшли повішеним

Смерть чоловіка у Полтавському територіальному центрі комплектування може виявитися не самогубством. Поліція розпочала розслідування за статтею "умисне вбивство".

Тіло військовозобов'язаного знайшли повішеним у технічному приміщенні ТЦК. Про це повідомив речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв у коментарі РБК-Україна.

Інцидент стався 21 жовтня. Загиблий – місцевий житель, якого правоохоронці доставили до ТЦК через ухилення від мобілізації. Чоловік перебував у розшуку та відмовився проходити військово-лікарську комісію.

Військовозобов'язаний раніше мав судимість за ухилення від призову. Минулого року його засудили до трьох років позбавлення волі з випробувальним терміном на один рік, який завершився у вересні 2024 року.

У ТЦК раніше вказували на відсутність психологічного чи фізичного тиску на чоловіка. За їхніми даними, він очікував оформлення документів на збірному пункті, після чого його виявили без свідомості у технічному приміщенні. Наразі триває службове розслідування для з'ясування всіх обставин події.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що з'явились моторошні подробиці смерті чоловіка в ТЦК Кривого Рогу. У нього розбита губа, кров по тілу та численні забої.