Вітчим-педофіл ґвалтував падчерку і намагався уникнути покарання на Рівненщині

Обвинувачений не визнав себе винним

За принципової позиції прокурора Рівненської місцевої прокуратури апеляційний суд залишив без змін вирок 31-річному чоловіку. Він обвинувачувався у зґвалтуванні своєї неповнолітньої падчерки.

Чоловікові все одно доведеться провести 15 років за ґратами, а його дані будуть внесені до Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітніх та неповнолітніх. Про це повідомляє пресслужба Рівненської обласної прокуратури

Так, стороною обвинувачення доведено, що у серпні 2021 року чоловік із Закарпаття у Сарненському районі кілька разів зґвалтував неповнолітню доньку своєї співмешканки. Чоловік скористався безвихідним становищем дівчинки, якій на той час було 13 років, та відсутністю у неї життєвого досвіду.

У січні цього року колегія суддів Лівенського районного суду винесла вирок. Однак обвинувачений не визнав себе винним, не погодився з вироком і подав апеляційну скаргу на виправдувальний вирок. Однак, заслухавши аргументи сторони обвинувачення, Рівненський апеляційний суд залишив вирок першої інстанції без змін.

Раніше "Телеграф" писав, що гучна справа про зґвалтування на Закарпатті перетворилась на "серіал".