Жорстоко бив тримісячну дитину. В Одесі затримали горе-батька

За завдання тяжких тілесних ушкоджень батькові загрожує кримінальна відповідальність

В Одесі поліцейські затримали 27-річного чоловіка за підозрою у жорстокому побитті своєї доньки віком 2,5 місяці. Дитина опинилась у лікарні у тяжкому стані.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції України в Одеській області. За даними правоохоронців, 27-річний батько дратувався, коли дитина плакала і бив доньку, щоб "заспокоїти" її. Мати дитини, 24-річна жінка, боялася завадити чоловікові, але коли стан здоров’я доньки погіршився, вона викликала "швидку допомогу".

У поліції зазначили, що пара була цивільним шлюбом і раніше не потрапляла в поле зору поліції та ювенальної служби.

Окрім доньки, пара має дворічного сина, якого батько, за даними поліції, теж бив. Наразі хлопчика обстежують лікарі — за попередніми даними, у нього виявили закритий перелом стегна.

У поліції вирішують питання про повідомлення затриманому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні дочки, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя дитини на момент заподіяння. За це передбачено покарання до восьми років ув’язнення. Також у рамках цього виробництва встановлюються обставини побиття хлопчика і буде дана правова оцінка діям як батька, так і матері.

Нагадаємо, раніше"Телеграф" писав про те, що у Запоріжжі чоловік жорстоко побив дівчину в барі. Вона отримала перелом носа та струс мозку.