Отчим-педофил насиловал падчерицу и пытался избежать наказания в Ровенской области

Обвиняемый не признал себя виновным

При принципиальной позиции прокурора Ровенской местной прокуратуры апелляционный суд оставил по-прежнему приговор 31-летнему мужчине. Он обвинялся в изнасиловании своей несовершеннолетней падчерицы.

Мужчине все равно придется провести 15 лет за решеткой, а его данные будут внесены в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетних и несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Ровенской областной прокуратуры.

Так, стороной обвинения доказано, что в августе 2021 мужчина из Закарпатья в Сарненском районе несколько раз изнасиловал несовершеннолетнюю дочь своей сожительницы. Муж воспользовался безвыходным положением девочки, которой в то время было 13 лет, и отсутствием у нее жизненного опыта.

В январе этого года коллегия судей Ливенского районного суда вынесла приговор. Однако обвиняемый не признал себя виновным, не согласился с приговором и подал апелляционную жалобу на оправдательный приговор. Однако, заслушав доводы стороны обвинения, Ровенский апелляционный суд оставил приговор первой инстанции без изменений.

Ранее "Телеграф" писал, что громкое дело об изнасиловании на Закарпатье превратилось в "сериал".