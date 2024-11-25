Однією рукою бив, а другою мастурбував. У Росії священик намагався зґвалтувати дівчину (відео)

Нападника злякала мати постраждалої

У російському Єкатеринбурзі 26-річний священник напав на 19-річну дівчину. Він однією рукою мастурбував, а іншою бив постраждалу.

Про це повідомляють російські ЗМІ. Інцидент стався 19 листопада біля під’їзду будинку, де мешкає дівчина.

Священник мастурбував біля дверей у під’їзд, а коли дівчина спробувала пройти повз, він почав бити її, повалив на землю і намагався помацати її за інтимні місця. Тоді дівчина закричала, це почула мати і вийшла на допомогу, а нападник втік. Частина пригоди потрапила на відеокамеру домофона.

"Я йшла після концерту додому, і якийсь мужик пішов слідом за мною. Я прискорила крок, підійшла до під’їзду, спробувала якнайшвидше відчинити двері, але він схопив мене за п’яту точку і відразу закрив прохід, утримуючи двері ногою і тілом. Я знову спробувала відчинити двері, але в мене нічого не вийшло. Він намагався схопити мене за інтимні місця, потім повалив на землю, продовжуючи мастурбувати, а другою рукою схопив за волосся, тому що в мене спав капюшон під час бійки і намагався повернути голову на себе. Я била його ліктем у пах. Мама почула в трубку мої крики і швидко вибігла надвір. Напевно, він побачив її, тому що відпустив мене і втік", — розповіла постраждала.

Нападником виявився 26-річний священник, секретар-референт митрополита Єкатеринбурзького та Верхотурського, клірик Данило Сидоров. Його затримали у місцевому аеропорту Кольцово.

У підозрюваного є дружина та дитина. Він визнав провину. Від служби в церкві його усунули і доставили до суду, де оберуть запобіжний захід.

За даними ЗМІ, з 2018 до 2019 року Сидоров проходив термінову службу у військах РФ. Одружений церковним шлюбом з Толченіциною Катериною Дмитрівною. 2022 року у нього народився син.

Нагадаємо, у Росії мобілізований бойовик зґвалтував 13-річну дівчинку з розумовою відсталістю. Чоловік самовільно залишив військову частину та приїхав до Калузької області, де напав на постраждалу.