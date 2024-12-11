На Дніпропетровщині підліток вдарив дитину ножем після сварки: що кажуть у поліції

Обставини злочину з’ясовуватимуть правоохоронці

У Верхньодніпровському районі Дніпропетровської області 7 грудня близько 18:10 виник конфлікт між двома підлітками. Внаслідок цього, 11-річна дитина отримала ножове поранення у спину.

Про це пише "Відомо" з посиланням на керівницю Кам’янської станції обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ларису Биданцеву.

Медики надали постраждалій дитині екстрену медичну допомогу та з діагнозом – непроникаюче поранення верхньої ділянки попереку зліва, доставили до однієї з лікарень Дніпра.

Усі обставини злочину з’ясовуватимуть правоохоронці.

"Телеграф" звернувся за коментарем до поліції. Речниця поліції у Дніпропетровській області повідомила, що відкрите кримінальне провадження за ст. 121 ч. 1.

Раніше "Телеграф" писав, що суд Харкова ухвалив вирок жінці, яка вбила власну новонароджену дитину. Свою провину вона не визнала. А також розповідали, що в Полтаві судитимуть 57-річного чоловіка, який жорстоко вбив 12-річну дівчинку і розбещував 9-річну.