Рештки людини знайшли біля болота під Києвом (фото 18+)

Що з ними робили, повідомив староста села

У Броварському районі, у селищі Гоголів неподалік болота натрапили на знахідку. Там виявили знайшли рештки людини.

Їх знайшов місцевий житель. Пише місцевий канал у Фейсбук.

Також пишуть, що восени там двічі здіймалась пожежа та горів очерет. Чоловік одразу викликав поліцію, — повідомляє староста Гоголівського старостинського округу Роман Примак.

"Телеграф" намагався зв'язатись з управлінням поліції у Броварах, проте коментар не надали.

Нагадаємо, що на Київщині СБУ та правоохоронці затримали двох підлітків, які підірвали саморобний вибуховий пристрій біля відділення поліції в селі Іванків. Школярі 13 та 14 років виконували завдання російських спецслужб, які керували ними через месенджер Telegram.

Раніше "Телеграф" писав, що у листопаді 2024 року під час застілля чоловік влаштував стрілянину. Він вбив чотирьох людей, після чого застрелився сам. А також розповідали, що у Дніпропетровській області до восьми років позбавлення волі засудили 17-річного хлопця, який до смерті забив свого знайомого під час відпочинку.