Лезо відламалось в грудях: аб’юзер жорстоко розправився над молодою дівчиною у Кропивницькому (фото)

У рідному місті дівчини бояться, що справу "замнуть"

У Кропивницькому сталося резонансне вбивство. 24-річний студент медичного університету Олександр Гудименко позбавив життя власну 21-річну однокурсницю Лізу Шевелу.

Молоді люди навчалися в одній групі та проживали разом у гуртожитку. Їхні стосунки тривали близько року і характеризувалися частими конфліктами. За свідченнями матері загиблої, Валерії Шевели, між молодими людьми періодично траплялися гучні сварки з фізичним насиллям. Про це пише OBOZ.UA.

Трагедія сталася 1 грудня. Того дня Ліза хворіла, мала підвищену температуру. Олександр повертався з навчання, був роздратований тим, що дівчина попросила його придбати продукти. Пізніше чоловік випивав з другом.

Коли Ліза намагалася залагодити конфлікт і навіть планувала винайняти окрему кімнату, чоловік вдався до крайніх заходів. Кухонним ножем він завдав дівчині смертельних поранень. Лезо він настільки глибоко і сильно ввів у груди, що його ручка зламалася.

Ліза зі своєю мамою Валерією

Батьки загиблої дівчини розповіли, що неодноразово намагалися попередити доньку про небезпеку стосунків. Мати Лізи, яка є психологом, неодноразово радила їй припинити токсичні стосунки.

Ліза Шевела

Наразі 24-річного Олександра Гудименка затримано. Чоловікові інкриміновано умисне вбивство, за яким передбачено до 15 років позбавлення волі. Він не дає свідчень слідству.

Батьки підозрюваного досі не висловили жодних співчуттів родині загиблої. Слідство продовжується.

На сторінці Руху #зжінкоютакнеможна emerald.social повідомляється, що до них звернулася мати постраждалої. Автор відео просить максимального розголосу, адже батько кривдника все життя працює слідчим і буде намагатися зробити все для того, щоб пом’якшити покарання. Дівчина жила з аб’юзером і не могла ні кроку ступити без його дозволу. А якщо спромоглася — сварки і бійки. Про це вона скаржилась своїй мамі неодноразово.

Лізу поховали в Краматорську 5 грудня.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що у Запоріжжі розслідують страшний злочин. В одній із квартир у Комунарівському районі міста чоловік відкрив стрілянину і вбив 4 людей.