Чоловік загинув від вибуху гранати вдома у Кам'янському. Що кажуть у поліції (фото)

Від вибуху повилітали вікна

У Кам'янському загинув 55-річний чоловік від вибуху гранати. Боєприпас здетонував у нього в руках.

Про це повідомляє Національна поліція Дніпропетровської області. Зазначається, що наразі відкрито кримінальне провадження.

"Попередньо встановлено, що внаслідок необережного поводження боєприпас вибухнув в руках 55-річного господаря оселі. В результаті вибуху він загинув на місці", — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, інцидент стався приблизно о 20:00 13 грудня в одній з багатоповерхівок Кам'янського. Попередньо вибухнула граната Ф-1. Окрім цього з квартири правоохоронці вилучили ще дві гранати із запалами.

"Слідчими відділенням поліції № 2 Кам'янського районного управління поліції розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, що передбачено ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Правоохоронці з'ясовують всі обставини події. Також в рамках розслідування, буде встановлено походження боєприпасів", — додають правоохоронці.

Додамо, що місцеві канали повідомляли про вибух о 20:00 на вулиці Лисенка, 66 в одній із квартир міста. Внаслідок чого у квартирі вибило вікна, понівечило авто, які були припарковані поряд.

Нагадаємо, на Закарпатті під час застілля вибухнула граната. Внаслідок інциденту з сім'ї вижив тільки підліток.

Раніше "Телеграф" розповідав, що внаслідок вибуху гранати в Києві жінці ледь не відірвало руку.