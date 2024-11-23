На Київщині у квартирі вибухнула граната — жінці ледь не відірвало руки (фото)

Обставини НП встановлюються

У суботу, 23 листопада, на Київщині в одному з багатоповерхових будинків пролунав вибух. За попередніми даними, у квартирі здетонувала граната та її осколки сильно поранили жінку.

На місце події оперативно виїхали усі місцеві екстрені служби. Про це повідомили у прес-службі Поліції Київської області.

Відомо, що у Броварах мешканці багатоповерхівки почули гучний вибух. На місце вони негайно викликали поліцейських та рятувальників, а також карету швидкої допомоги.

Правоохоронці попередньо встановили, що в одній із квартир вибухнула граната. У результаті події поранення різного ступеня тяжкості отримала 52-річна жінка.

Постраждалу з травмами обох рук доправили до лікарні.

На місці події працювали всі місцеві екстрені служби. Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Наразі тривають слідчі дії, після завершення яких події буде надано правову кваліфікацію.

Нагадаємо, у столиці поліцейські затримали зловмисника, який кинув гранату на стадіон, де в цей момент була група підлітків. На щастя, граната виявилася страйкбольною та масових жертв вдалося уникнути. При цьому постраждав один із хлопців — йому знадобилася допомога медиків.

Хулігана було затримано. Свої дії він пояснив тим, що хотів "пожартувати та налякати" присутніх.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в центрі Києва у барі "Зигзаг" вибухнула граната. Ситуація обросла здогадами та наробила багато галасу серед киян. Головною ж версією того, що сталося, стало те, що в барі вибухнула навчальна граната, яку бармен дав подивитися одному з відвідувачів.