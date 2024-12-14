Мужчина погиб от взрыва гранаты дома в Каменском. Что говорят в полиции (фото)

От взрыва вылетели окна

В Каменском погиб 55-летний мужчина от взрыва гранаты. Боеприпас сдетонировал у него в руках.

Об этом сообщает Национальная полиция Днепропетровской области. Отмечается, что в настоящее время открыто уголовное производство.

"Предварительно установлено, что в результате неосторожного обращения боеприпас взорвался в руках 55-летнего хозяина дома. В результате взрыва он погиб на месте", — говорится в сообщении.

По данным следствия, инцидент произошел около 20:00 13 декабря в одной из многоэтажек Каменского. Предварительно взорвалась граната Ф-1. Кроме этого из квартиры правоохранители изъяли еще две гранаты с запалом.

"Следственными отделением полиции № 2 Каменского районного управления полиции начато уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, что предусмотрено ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия. Также в рамках расследования будет установлено происхождение боеприпасов", — добавляют правоохранители.

Добавим, что местные каналы сообщали о взрыве в 20:00 по улице Лысенко, 66 в одной из квартир города. В результате чего в квартире выбило окна, изуродовало авто, которые были припаркованы рядом.

Напомним, в Закарпатье во время застолья взорвалась граната. В результате инцидента из семьи выжил только подросток.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в результате взрыва гранаты в Киеве женщине чуть не оторвало руку.