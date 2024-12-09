Вбивали, ґвалтували та змушували до канібалізму. Як виглядають катівні режиму Асада (фото, відео)

Одну з в'язниць називали "Людською бійнею"

Після падіння режиму Башара Асада в Сирії було звільнено тисячі в'язнів. У мережі вже показали, як виглядає військова в'язниця Седная недалеко від Дамаска, яку називали "Людською бійнею".

Як повідомляє Cursor, сирійські повстанці випустили з неї не тільки чоловіків, а й жінок з дітьми. Деякі звільнені "зеки" так довго були в неволі, що навіть не знали про існування смартфонів.

За словами колишнього в'язня, у катівні ув’язнених змушували обирати між смертю чи вбивством одного зі своїх родичів або друзів. Чоловік каже, що у першій в’язниці, де він утримувався, ув’язнених примушували до канібалізму, але вона була "небесами" порівняно з тюрмою Седная. Адже там їх піддавали тортурам для "допитів", після чого більшість просто "вмирала".

У мережі вже показали відео, на якому повстанці збивають замки, кажуть жінкам: "Ідіть! Швидше!". Але розгублені жінки кричать, що не знають, куди їм тепер іти – вони роками перебували у страшній в’язниці. До того ж у багатьох діти, які були народжені та виросли у тюремних стінах.

Зазначається, що у Седная в’язні піддавалися тортурам, їх морили голодом, десятки людей таємно страчували щотижня. Ув’язнені жінки розповідали, що їх ґвалтували на очах у чоловіків, а їхніх чоловіків убивали у них на очах. Серед звільнених опинився письменник Башар Бархум, який повідомив, що його мали стратити цієї неділі.

Деякі камери цієї в'язниці були під землею, і щоб дістатися до них, повстанцям довелося використовувати перфоратори.

У мережі також показали солдата ліванської армії 70 років Клода Ханна Лешаа Аль-Хурі з міста Дейр Аль-Ахмар, який провів у катівні Сирії 40 років. Чоловік був у полоні майже половину свого життя.

Зауважимо, що, за даними Державного департаменту США у 2017 році, у військовій в’язниці Седная на північ від столиці Сирії щодня страчували через повішення близько 50 ув’язнених.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Туреччині могли знати про плани повалити режим Асада.