Остатки человека нашли у болота под Киевом (фото 18+)

Что с ними делали, сообщил староста села

В Броварском районе, в поселке Гоголев неподалеку болота наткнулись на находку. Там были обнаружены остатки человека.

Их обнаружил местный житель. Пишет местный канал в Фейсбуке.

Также пишут, что осенью там дважды поднимался пожар и горел камыш. Мужчина сразу вызвал полицию, — сообщает староста Гоголевского старостинского округа Роман Примак.

"Телеграф" пытался связаться с управлением полиции в Броварах, однако комментарий не предоставили.

Напомним, что в Киевской области СБУ и правоохранители задержали двух подростков, взорвавших самодельное взрывное устройство возле отделения полиции в селе Иванков. Школьники 13 и 14 лет выполняли задания российских спецслужб, руководивших ими через мессенджер Telegram.

Ранее "Телеграф" писал, что в ноябре 2024 года во время застолья мужчина устроил стрельбу. Он убил четырех человек, после чего застрелился сам. А также рассказывали, что в Днепропетровской области к восьми годам лишения свободы приговорили 17-летнего парня, который до смерти убил своего знакомого во время отдыха.