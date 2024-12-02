У Кривому Розі двоє молодиків жорстоко побили військового, подробиці

Жорстоко накинулись заради наживи

У Кривому Розі двоє молодиків ради наживи вирішили пограбувати чоловіка. На території Довгинцівського району міста невідомі напали на військовослужбовця, застосувавши фізичну силу та пограбувавши його.

Інцидент стався близько 18:00 29 листопада на міському вокзалі. Про випадок розповіли у поліції Дніпропетровської області.

Зловмисники підійшли до потерпілого та раптово розпочали бійку. Вони його сильно побили і відібрали мобільник.

Працівники кримінальної поліції першого відділення Криворізького районного управління швидко затримали підозрюваних. Ними виявилися два місцевих мешканці віком 34 роки.

За процесуальними діями слідчих, зловмисникам повідомили про підозру за частиною 4 статті 186 Кримінального кодексу України – грабіж. Для них обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі тривають слідчі дії, збираються додаткові докази та обставини кримінального провадження. Їм загрожує від 7 до 10 років за ґратами за законами воєнного часу.

Раніше "Телеграф" також писав, що в Івано-Франківську компанія накинулася на військового. Його повалили на землю та жорстоко побили.