Лезвие отломилось в груди: абьюзер жестоко расправился над молодой девушкой в Кропивницком (фото)

В родном городе девушки боятся, что дело "замнут"

В Кропивницком произошло резонансное убийство. 24-летний студент медицинского университета Александр Гудыменко лишил жизни собственной 21-летней сокурсницы Лизы Шевеллы.

Молодые люди учились в одной группе и проживали вместе в общежитии. Их отношения продолжались около года и характеризовались частыми конфликтами. По свидетельству матери погибшей, Валерии Шевелы, между молодыми людьми периодически случались громкие ссоры с физическим насилием. Об этом пишет OBOZ.UA.

Трагедия произошла 1 декабря. В тот день Лиза болела, имела повышенную температуру. Александр возвращался с учебы, был раздосадован тем, что девушка попросила его приобрести продукты. Позже мужчина выпивал с другом.

Когда Лиза пыталась уладить конфликт и даже планировала снять отдельную комнату, мужчина прибег к крайним мерам. Кухонным ножом он нанес девушке смертельные ранения. Лезвие он настолько глубоко и сильно ввел в грудь, что его ручка сломалась.

Лиза со своей мамой Валерией

Родители погибшей девушки рассказали, что не раз пытались предупредить дочь об опасности отношений. Мать Лизы, которая является психологом, неоднократно советовала ей прекратить токсические отношения.

Лиза Шевела

Сейчас 24-летний Александр Гудыменко задержан. Мужчине инкриминировано умышленное убийство, согласно которому предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Он не дает показаний следствию.

Родители подозреваемого до сих пор не выразили никаких соболезнований семье погибшей. Следствие продолжается.

На странице Движения # женщиной так нельзя emerald.social сообщается, что к ним обратилась мать пострадавшей. Автор видео просит максимальной огласки, ведь отец обидчика всю жизнь работает следователем и будет пытаться сделать все для того, чтобы смягчить наказание. и не могла ни шагу ступить без его разрешения. драки. Об этом она жаловалась своей маме неоднократно.

Лизу похоронили в Краматорске 5 декабря.

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