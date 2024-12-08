Легковик на швидкості влетів в автобус з 30 пасажирами під Києвом: є жертви (відео)

Легковик вилетів на швидкості на зустрічну і влетів в автобус

У неділю, 8 грудня, на автошляху Київ-Ковель сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок зіткнення є загиблі. Інцидент стався поблизу селища Бородянка, що на Київщині.

За інформацією поліції Київської області, аварія трапилася о 14:05. Водій автомобіля Opel під час маневрування здійснив небезпечний обгін, виїхавши на зустрічну смугу. Внаслідок цього відбулося пряме зіткнення з пасажирським автобусом Mercedes. Очевидці у соцмережах діляться фото та відео аварії.

У транспортному засобі перебувало понад 30 пасажирів. Попри серйозність зіткнення, пасажири автобуса дивом залишилися неушкодженими. На жаль, 33-річний водій легковика загинув на місці події миттєво. Лікарі, які приїхали на виклик, лише констатували смерть чоловіка.

Правоохоронці Бучанського райуправління розпочали досудове розслідування за статтею 286 Кримінального кодексу України. Вона передбачає відповідальність за порушення правил дорожнього руху.

Поліція Київської області з’ясовує обставини цієї трагічної події. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав про те, що у Києві юнак збив жінку та кинув її вмирати на дорозі. На жаль, від отриманих травм вона померла на місці події.