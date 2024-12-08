Легковушка на скорости влетела в автобус с 30 пассажирами под Киевом: есть жертвы (видео)

Легковушка вылетел на скорости на встречную и влетел в автобус

В воскресенье, 8 декабря, на автодороге Киев-Ковель произошло трагическое ДТП. В результате столкновения есть погибшие. Инцидент произошел вблизи поселка Бородянка Киевской области.

По информации полиции Киевской области, авария произошла в 14:05. Водитель автомобиля Opel во время маневрирования совершил опасный обгон, выехав на встречную полосу. В результате произошло прямое столкновение с пассажирским автобусом Mercedes. Очевидцы в соцсетях делятся на фото и видео аварии.

В транспортном средстве находились более 30 пассажиров. Несмотря на серьезность столкновения, пассажиры автобуса чудом остались невредимыми. К сожалению, 33-летний водитель легковушки погиб на месте происшествия мгновенно. Приехавшие на вызов врачи лишь констатировали смерть мужчины.

Правоохранители Бучанского райуправления начали досудебное расследование по статье 286 Уголовного кодекса Украины. Она предусматривает ответственность за нарушение ПДД.

Полиция Киевской области выясняет обстоятельства трагического события. В настоящее время продолжаются следственные действия.

Напомним, "Телеграф" ранее писал о том, что в Киеве молодой человек сбил женщину и бросил ее умирать на дороге. К сожалению, от полученных травм она скончалась на месте происшествия.