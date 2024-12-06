Школяр накинувся з ножем на дітей у Росії (відео)

Декілька школярів отримали поранення та потрапили до лікарні

В одній із шкіл російського Краснодара сталася бійка між учнями — один із учнів дістав ножа та напав на однолітків.

Відео опублікували російські Telegram-канали. Інцидент стався близько шостої вечора за московським часом у школі №94 у селищі Російському. Група школярів слухала реп з переносної колонки, це не сподобалося іншій компанії.

В результаті один із школярів дістав ножа та напав на інших дітей.

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Після нападу з серйозними травмами в лікарні опинилися три школярі віком 13, 14 та 15 років:

Учень 2011 р.н. — колото-різані рани грудної клітки, живота та лівого стегна;

Учень 2009 р.н. — колото-різані рани ноги;

Учень 2010 р.н. — перелам кісток носа та травматична ампутація зуба.

Також під час бійки постраждала дівчинка, яка опинилася поряд і ще один хлопчик — він отримав синці. За попередніми даними, сварка виникла через пісню російського репера Моргенштерна, якого на батьківщині визнали "іноагентом".

У мережі були опубліковані кадри початку бійки.

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