Школяр накинувся з ножем на дітей у Росії (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Декілька школярів отримали поранення та потрапили до лікарні
В одній із шкіл російського Краснодара сталася бійка між учнями — один із учнів дістав ножа та напав на однолітків.
Відео опублікували російські Telegram-канали. Інцидент стався близько шостої вечора за московським часом у школі №94 у селищі Російському. Група школярів слухала реп з переносної колонки, це не сподобалося іншій компанії.
В результаті один із школярів дістав ножа та напав на інших дітей.
Увага, відео 18+!!!
Після нападу з серйозними травмами в лікарні опинилися три школярі віком 13, 14 та 15 років:
- Учень 2011 р.н. — колото-різані рани грудної клітки, живота та лівого стегна;
- Учень 2009 р.н. — колото-різані рани ноги;
- Учень 2010 р.н. — перелам кісток носа та травматична ампутація зуба.
Також під час бійки постраждала дівчинка, яка опинилася поряд і ще один хлопчик — він отримав синці. За попередніми даними, сварка виникла через пісню російського репера Моргенштерна, якого на батьківщині визнали "іноагентом".
У мережі були опубліковані кадри початку бійки.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Вінницькій області 57-річний чоловік, який прийшов на порядок денний, вдарив ножем співробітника районного ТЦК.