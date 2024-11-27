"Він хотів відправити мене на війну": на Вінниччині військового ТЦК ударили ножем, він у реанімації

Нападник пояснив свій вчинок

У селищі Тростянець Вінницької області 57-річний чоловік, який прийшов по повістці, вдарив ножем співробітника Районного територіального центру комплектування. Потерпілий опинився у реанімації.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Гайсинського РТЦК та СП. Там зазначили, що інцидент трапився 25 листопада.

"Звичайна планова робота з військовозобов’язаними обернулася замахом на вбивство. Сержант Г. (імена змінені) опинився в реанімації, оскільки отримав удар ножем в область правої ключиці від свого військовозобов’язаного земляка Миколи Р., спокій та благополуччя якого воїн захищав з 2022 року, не шкодуючи ні свого життя, ні здоров’я і докладаючи всіх сил для того, щоб війна не дійшла до рідного краю", — йдеться у повідомленні.

Нападників пояснив свій вчинок просто: "Бо він хотів відправити мене на війну!"

У РТЦК повідомили, що постраждалого у 2022 році було призвано на військову службу з мобілізації у військову частину А4712, де неодноразово виконував бойові завдання і лише у липні 2023 року за станом здоров’я було переведено для подальшого проходження служби до другого відділу Гайсинського РТЦК та СП.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на Хмельниччині на військового ТЦК напали з ножем під час перевірки документів.