Школьник набросился с ножом на детей в России (видео)

Несколько школьников получили ранения и попали в больницу

В одной из школ российского Краснодара произошла драка между учащимися — один из учеников достал нож и напал на сверстников.

Видео опубликовали российские Telegram-каналы. Инцидент произошел около шести вечера по московскому времени в школе №94 в посёлке Российском. Группа школьников слушала рэп из переносной колонки, это не понравилось второй компании.

В результате один из школьников достал нож и напал на других детей.

Внимание, видео 18+!!!

После нападения с серьезными травмами в больнице оказались три школьника в возрасте 13, 14 и 15 лет:

Ученик 2011 г.р. — колото-резаные раны грудной клетки, живота и левого бедра;

Ученик 2009 г.р. — колото-резаные раны ноги;

Ученик 2010 г.р. — перелом костей носа и травматическая ампутация зуба.

Также в ходе потасовки пострадала девочка, которая оказалась рядом и еще один мальчик — он получил синяки. По предварительным данным, ссора возникла из-за песни российского рэпера Моргенштерна, которого на родине признали "иноагентом".

В сети були опубликованы кадры начала драки.

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