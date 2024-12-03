На Тернопільщині комбайнери знущалися з вагітної дикої кабанихи (відео 18+)

Ці факти обурили українців

В Тернопільській області, ймовірно, виявлено кричущий випадок жорстокості щодо тварин. У мережі опублікували відео знущань комбайнерів над вагітною самицею дикого кабана.

Жахливі кадри у Facebook-групі "Мисливці за живодерами" опублікувала користувачка Інна Мельничук. Вона стверджує, що над твариною нібито знущалися комбайнери фірми "Мрія Фармінг Контінентал". Інцидент стався на полях Збаража.

На це важко дивитися без сліз. Як розповіла авторка публікації, робітники нібито прив'язали вагітну самку кабана до трактора за лапи та тягали полем. З тварини випадали її ненароджені кабанчики. Комбайнери відрубали їй живцем лапи, коли кабаниху відв'язали, вона намагалася втекти на відрубаних лапах, а комбайнери добивали тварину.

Увага! Відео містять важкі для сприйняття кадри

Інна Мельничук розповіла, що є й інші відео зі знущаннями з кабанів. Проте, за її словами, працівник, який має його, не хоче передати, бо боїться втратити роботу.

У коментарях люди обурюються такою жорстокістю. Українці вимагають від відповідних органів справедливого покарання за такі дії.

Як розповідав "Телеграф", на Рівненщині чоловік побив собаку на очах у дітей. Через це поліція розпочала досудове розслідування за статтею про жорстоке поводження з тваринами.