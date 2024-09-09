Шпурляв і бив ногами: чоловік знущався з собаки на очах у дітей у Рівненській області (відео)

Зловмиснику загрожує великий термін

На Рівненщині чоловік побив собаку на очах у дітей. Через це поліція розпочала досудове розслідування за статтею про жорстоке поводження з тваринами.

Про це повідомила пресслужба обласної поліції. Зазначається, що зловмисником виявився 22-річний чоловік із села Хміль.

За його словами, він накинувся на собаку через те, що той покусав його малолітню сестру під час збирання врожаю картоплі.

Обережно, жорсткі кадри!

"Чоловік почав захищати дитину і, розлютившись, побив тварину. Дівчинку оглянув сімейний лікар: після надання допомоги її відпустили", — йдеться у повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 статті 299 (жорстоке поводження з твариною у присутності неповнолітніх). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років із конфіскацією тварини.

Волонтери вже розпочали процедуру вилучення тварини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Хмельницькому чоловік викинув собаку із вікна 9 поверху. Тварина загинула, а винуватця засудили.