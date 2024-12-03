На Тернопольщине комбайнеры издевались над беременной дикой кабанихой (видео 18+)

Эти факты возмутили украинцев

В Тернопольской области, вероятно, выявлен вопиющий случай жестокости по отношению к животным. В сети опубликовали видео издевательств комбайнеров над беременной самкой дикого кабана.

Ужасные кадры в Facebook-группе "Мисливці за живодерами" опубликовала пользовательница Инна Мельничук. Она утверждает, что над животным якобы издевались комбайнеры фирмы "Мечта Фарминг Континентал". Инцидент произошел на полях Збаража.

На это трудно смотреть без слез. Как рассказала автор публикации, работники якобы привязали беременную самку к трактору за лапы и таскали по полю. Из животного выпадали ее нерожденные кабанчики. Комбайнеры отрубили ей живьем лапы, когда кабаниху отвязали, она пыталась ползти на отрубленных лапах, а комбайнеры добивали животное.

Внимание! Видео содержат тяжелые для восприятия кадры

Инна Мельничук рассказала, что есть и другие видео с издевательствами над кабанами. Однако, по ее словам, работник, у которого оно есть в распоряжении не хочет его передать, потому что боится потерять работу.

В комментариях люди возмущаются такой жестокостью. Украинцы требуют от соответствующих органов справедливого наказания за такие действия.

Как рассказывал "Телеграф", в Ровенской области мужчина избил собаку на глазах у детей. Поэтому полиция начала досудебное расследование по статье о жестоком обращении с животными.