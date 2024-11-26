Росіяни обстріляли зупинку в Новій Каховці. Є загиблі та поранені (фото)

Правоохоронці з'ясовують всі обставини

У вівторок, 26 листопада, російські війська обстріляли тимчасово окуповану Нову Каховку. Удар було здійснено по зупинці громадського транспорту.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Херсонської області. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

На відео з Нової Каховки, які було опублікованою у соцмережах, зафіксовано наслідки удару по зупинці громадського транспорту. Було пошкоджено автобус, є поранені та загиблі люди.

"У межах слідства прокурори спільно зі слідчими вживають заходів для встановлення обставин події, а також точної кількості постраждалих серед мирного населення. Досудове розслідування триває", – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що місцеві Телеграм-канали з посиланням на представників окупаційної влади повідомляють, внаслідок обстрілу нібито загинуло 3 людини. Також зазначається, що 7 людей постраждали.

Нова Каховка на мапі

Нагадаємо, в Україні розпочали розслідування за фактом розстрілу окупантами п'ятьох полонених військовослужбовців ЗСУ на Покровському напрямку. Черговий воєнний злочин росіяни вчинили у листопаді 2024 року.