Поклали в ряд і розстріляли: росіяни жорстоко вбили полонених українських військових (фото 18+)

Це сталося на Покровському напрямку

В Україні розпочали розслідування за фактом розстрілу окупантами п'ятьох полонених військовослужбовців ЗСУ на Покровському напрямку. Черговий воєнний злочин росіяни вчинили у листопаді 2024 року.

Як повідомив Офіс генерального прокурора, досудове розслідування розпочато за фактом вчинення воєнного злочину, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Це сталося під час штурму росіянами позицій Сил оборони поблизу села Петрівка Покровського району.

П’ятеро військових ЗСУ змушені були відступили, вони сховалися у приватному будинку. Росіяни оточили дім та взяли українських захисників у полон.

"Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли українських полонених з автоматичної зброї", — йдеться у повідомленні.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Особи росіян, причетних до його скоєння встановлює слідство.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, що росіяни стратили українських військових неподалік Вугледара. Військовослужбовці РФ захопили беззбройних українських бійців, одного з яких стратили у лісосмузі, а решту чотирьох вивели на дорогу та розстріляли.