Вбивають та знімають на відео: в Україні хвиля диверсій проти силовиків — ЗМІ

Останнім часом сталося одразу кілька таких випадків

В Україні фіксують хвилю диверсій проти силовиків Зокрема, зловмисники використовують вибухівку, щоб здійснити підриви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах. Там розповіли про два такі випадки.

Зазначається, що один з інцидентів стався у Дніпровському районі Києва. Біля машини лежав пакет, а на дереві було прикріплено камеру, яка вела трансляцію.

Караульний обходив територію та помітив пакет. Коли він нахилився до нього, спрацював вибуховий пристрій, який був запущений дистанційно. Джерела видання кажуть, що чоловік загинув.

Другий випадок стався у середині листопада у Печерському районі Києва. Тоді до поліції звернулася жінка і повідомила, що на Печерському узвозі щодо неї відбувається насильство з боку чоловіка. Вона стверджувала, що закрилася у ванній кімнаті.

Незабаром прибув екіпаж поліції. Правоохоронці зателефонували жінці й та сказала, що двері до квартири не зачинені, і сказала входити. Відчинивши двері і зробивши крок у квартиру, поліцейські почули спрацювання чеки гранати й встигли закрити двері.

Внаслідок вибух стався в коридорі квартири. Загиблих немає. Правоохоронці затримали причетних.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Харкові СБУ затримали ДРГ ГРУ. Зловмисники вже встигли провести на території Харкова кілька диверсійних операцій та терактів. Зокрема вони заклали вибухівку під автомобіль бійця Збройних сил України.